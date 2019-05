Cliccando sull’icona in Home Page aprite il sito della Prefettura di Alessandria grazie al quale potrete consultare i risultati ufficiali delle elezioni forniti direttamente dal Ministero degli Interni. Come fare? Semplice: basta cliccare sulle icone corrispondenti alle elezioni che vi interessano e avrete i relativi risultati. Buona consultazione, a domani per i risultati definitivi.