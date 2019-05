Austria: il parlamento sfiducia il cancelliere Kurz

Vienna (Burhan Ozbilici di Sputnik) – L’esecutivo di Kurz resterà formalmente al potere fino a quando il presidente della repubblica Alexander Van der Bellen non dimetterà il cancelliere. Dopodiché, Van der Bellen nominerà un nuovo governo e un nuovo cancelliere.

Questo è il primo caso di sfiducia di un cancelliere dal 1945. In precedenza, Lo Spiegel e la Sueddeutsche Zeitung hanno pubblicato un video che mostra l’ormai ex vicecancelliere Heinz Christian Strache su un divano che parla di favori reciproci, appalti, acquisto di giornali e presunti finanziamenti illeciti al suo partito con la nipote di un oligarca russo, durante una vacanza ad Ibiza nell’estate del 2017.

La procura austriaca ha aperto un fascicolo. Intanto la leadership del Fpö è passata al ministro dei trasporti Norbert Hofer.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha sciolto l’alleanza con il Fpö, che rientrava nella coalizione di governo, ed ha chiesto al presidente Alexander van der Bellen lo scioglimento del governo e le elezioni anticipate, che si terranno il prossimo settembre.