Scrutatori segnavano il nome degli elettori al voto: chiamati i carabinieri

Voltaggio – Ieri sera hanno dovuto chiamare i Carabinieri, quando, nel corso delle votazioni per le comunali, si sono accorti che due rappresentanti di lista dell’opposizione registravano su un foglio a parte i nomi degli elettori accorsi alle urne, comportamento illegittimo in quanto teso a “controllare” il voto dei cittadini.

Il Sindaco uscente Michele Bisio, attraverso un post su Facebook, ha parlato stamane di “comportamento vergognoso che non può essere giustificato nemmeno dall’ignoranza normativa. Un fatto mai avvenuto nella storia repubblicana di Voltaggio”.

Giuseppe Benasso, l’altro candidato sindaco, minaccia invece querele ai danni di chiunque possa essersi espresso sulla questione in termini lesivi del nome del proprio gruppo, e precisa che “la pratica della spunta degli elettori votanti è stata la normalità dalle elezioni a partire dal 1946 per i grandi partiti di massa, come può ricordare chiunque sia andato a votare negli anni della cosiddetta prima Repubblica, ma anche in anni della cosiddetta seconda Repubblica, e tale pratica aveva esclusivi fini elettoralistici e non di schedatura di alcun elettore”.