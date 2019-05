Carne fresca e surgelata trasportata tutta insieme: Polstrada sequestra tir proveniente dalla Spagna

Saluzzo – Durante un controllo di routine lungo la Torino-Savona, una pattuglia della Polstrada del distaccamento di Saluzzo ha scoperto quasi 10 tonnellate di carne trasportata e conservata in modo illegale su un tir proveniente dalla Spagna. Il carico, destinato alla distribuzione nella provincia di Cuneo, presentava carne di origine ovina e bovina, sia fresca che surgelata, trasportata tutta insieme, pratica vietata dalla legge. Dalla verifica documentale e della merce è stata infatti accertata “l’incompatibilità del trasporto per un diverso regime di temperatura controllata”, spiegano dal comando della Polstrada. In pratica, la carne fresca deve essere trasportata a una temperatura di 2 gradi centigradi, mentre quella surgelata a meno 20. Ma secondo gli accertamenti “l’autoarticolato viaggiava a una temperatura della cella frigo intorno agli zero gradi ormai da diversi giorni”. Il carico è quindi risultato fuori legge ed è stato sequestrato.

Per l’autista, cittadino spagnolo, e per la ditta di autotrasporti, sono invece scattate sanzioni per un importo di oltre 7.000 euro, oltre al fermo amministrativo del tir per una durata di tre mesi.

I 9.824 chilogrammi di carne sequestrati saranno ora distrutti o utilizzati per uso diverso da quello alimentare.