Casale e Tortona passano alla destra, Novi e Ovada restano alla sinistra

di Andrea Guenna – Ho dato per scontato l’esito delle elezioni a Novi anche se si va al ballottaggio perché, come volevasi dimostrare e come scritto da me ripetutamente, a Novi i post comunisti come al solito hanno fatto il gioco delle tre carte e al ballottaggio Muliere vincerà.

Vincerà perché, come da me scritto e ripetuto fino alla nausea a quelli del centrodestra (che non mi sono stati a sentire, e poi non si lamentino della trombatura ma si facciano furbi) Cabella è un “infiltrato” della sinistra, così come la signora Zippo dei 5Stelle porterà voti a Muliere al ballottaggio. In sostanza sono scesi in campo tre candidati sindaco di sinistra che hanno fatto finta di contendersi lo scranno di primo cittadino, senza affondare il colpo di grazia come hanno fatto Riboldi a Casale e Chiodi a Tortona che hanno vinto al primo turno. Andando al ballottaggio a Novi i giochi sono fatti perché a Muliere basta un pugno di voti per vincere, e così sarà. Cabella e Zippo sono stati due comparse per legittimare le elezioni ma non hanno voluto correre lasciando campo libero ad un sindaco bollito che, se avesse dovuto correre contro un antagonista normale appoggiato da Lega e compagnia, sarebbe tornato a casa. Così Ovada e Novi si confermano roccaforti rosse, ma mentre Ovada con Lantero ha vinto bene, Novi ha perso un’occasione irripetibile per mandare a casa i sovietici che resteranno lì per l’eternità. Ricordo solo che li abbiamo mandati a casa noi liberali coi democristiani nel 1985 quando vinse il Pentapartito con sindaco Mario Angeli e vice Gianfranco Chessa. Altri tempi, altra grinta, altra intelligenza. Oggi si può solo dire che la Lega a Novi riuscirà a perdere. Salvini è informato.