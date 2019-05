In macchina strumenti per lo scasso: denunciati due georgiani, “specialisti” nei furti ai centri commerciali

Alessandria – Fermati al casello di Alessandra est, finiscono nei guai a causa del possesso di numerosi attrezzi da scasso. È successo lo scorso 23 maggio intorno alle 11.15, quando una volante della Questura di Alessandria ha fermato un’auto sospetta con a bordo un uomo e una donna. I due, entrambi di nazionalità georgiana, risultavano residenti a Genova con regolare permesso di soggiorno. Tuttavia, procedendo con i controlli in banca dati, gli agenti hanno evidenziato numerosi precedenti a loro carico per reati contro il patrimonio e porto abusivo di strumenti atti allo scasso, nonché una denuncia in stato di libertà del febbraio 2018 per furto ai danni di vari centri commerciali del centro e nord Italia.

Insospettiti dalla loro presenza nell’alessandrino, gli agenti hanno allora deciso d’indagare ma senza ottenere informazioni chiare dai due, al che, vedendoli sempre più agitati ed insofferenti ai controlli, sono passati alla perquisizione personale e del veicolo. In loro possesso sono stati rinvenuti un taglierino, una mini torcia, una parrucca da donna, una fascia elastica (utilizzata spesso allo scopo di far aderire al corpo i proventi del furto per nasconderli meglio), un cacciavite e vari attrezzi solitamente utilizzati per la forzatura di serrature e alla rimozione di placche antitaccheggio.

Non riuscendo a giustificare il possesso di tali oggetti, ed essendo essi compatibili con fini illeciti, è a quel punto scattato il sequestro e la coppia è stata denunciata per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli nonché per porto abusivo di oggetti e strumenti atti ad offendere.

A loro carico è stato emesso inoltre un provvedimento di divieto di ritorno nella provincia di Alessandria per la durata di un anno, e al conducente dell’auto è stata anche ritirata la patente a causa della violazione dell’articolo 135 comma 14 del codice della strada.