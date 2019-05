Regionali: gli eletti

Alessandria – Alla luce degli esiti pressoché definitivi dell’elaborazione dei dati del Ministero sulla piattaforma Eligendo effettuata da Csi Piemonte, risultano ben 4 gli alessandrini presenti nel prossimo Consiglio regionale. A farcela sono stati Marco Protopapa e G. B. Daniele Poggio, della Lega, Domenico Ravetti del Pd e Sean Sacco dei Cinque Stelle. Delusione invece per Forza Italia e FdI, i cui esponenti alessandrini restano fuori.

A Palazzo Lascaris siederanno in totale 33 consiglieri di centrodestra, compreso il neo Presidente Alberto Cirio, 13 di centrosinistra e 5 pentastellati.

Per la maggioranza, i leghisti saranno in 17 (2 da Alessandria, 1 da Asti, 1 da Biella, 2 da Cuneo, 2 da Novara, 7 da Torino, 1 dal Vco e 1 da Vercelli). Forza Italia avrà invece tre 3 consiglieri (1 da Cuneo e 2 da Torino), mentre Fratelli d’Italia 2 (1 da Cuneo e 1 da Torino). A questi 22 vanno poi aggiunti i 10 del listino e il Presidente.

Per il centrosinistra, il Pd si aggiudica 9 seggi (1 da Alessandria, 1 da Cuneo, 1 da Novara e 6 da Torino). Gli altri 4 consiglieri, rispettivamente di +Europa, Leu, Chiamparino per il Piemonte e Moderati, sono invece tutti di Torino.

Infine, dei 5 consiglieri pentastellati ve ne sarà 1 da Alessandria, 1 da Cuneo e 3 da Torino.