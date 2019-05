Topo morto, deiezioni e piume di uccelli nel riso: maxi sequestro del Nas in un’azienda del vercellese

Caresanablot – Nell’ambito di un giro di vite riguardanti alcune aziende agricole della provincia di Vercelli da parte dei Nas, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carsbinieri, e di controlli specifici sulla produzione del riso, sono state sequestrate 220 tonnellate di risone contenuto all’interno di due silos di un’azienda di Caresanablot, alle porte del capoluogo.

Nel corso dell’accertamento i militari hanno rinvenuto un topo morto e diverse deiezioni di roditore, piume di uccelli e ragnatele tra il riso dell’azienda in cui era scattata l’ispezione.

Il titolare dell’azienda è stato multato, come stabilisce il regolamento. Nello specifico è stato sanzionato per la violazione dei requisiti in materia di igiene per la produzione primaria.

In casi come questo la sanzione prevista è di 1.000 euro.