Maxirissa fra immigrati in zona centro a Voghera: almeno dodici persone coinvolte

Voghera – Sembrava di essere nel Bronx, invece era Voghera. Una maxirissa fra immigrati si è scatenata, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 maggio, all’intersezione fra via Matteotti, via Viscontina e via Balladore, dalle parti della stazione. Pugni, calci, bottigliate. E poi strattoni, grida, minacce, fughe e rincorse in mezzo alla strada.

Una vera e propria guerriglia, filmata e caricata su Facebook e su You Tube da alcuni residenti affacciati sui terrazzi delle abitazioni della zona.

Da quanto emerge dalle immagini, tutto è nato davanti ad un negozio etnico che sorge in via Viscontina.

Almeno una dozzina le persone coinvolte ma i “protagonisti” più attivi sono stati sei immigrati che si sono dati pugni e calci, si sono rincorsi, son caduti a terra, si sono rialzati, sono scappati e poi ritornati. Coinvolte nella “bagarre” anche via Matteotti e poi via Balladore.

All’arrivo delle Forze dell’Ordine, tutto era concluso e alcuni stavano pulendo cocci di vetro rimasti per terra.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, già altre volte c’erano state liti di gruppo nelle strade più centrali di Voghera, tra piazza San Bovo e la Stazione. Una zona decisamente “calda”, dunque, ancora una volta al centro di episodi di guerriglia urbana.