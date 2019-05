Aral: primo concordato respinto, ora si punta al secondo

Alessandria (Andrea Rovere) – La telenovela mandrogna con protagonista Aral, l’azienda rifiuti alessandrina, prosegue con un nuovo episodio dal titolo “Concordato no, fallimento sì”. Sarebbe infatti questo, in estrema sintesi, il responso dei giudici circa l’opportunità di porre in essere la procedura di concordato preventivo richiesta da Aral proprio per evitare ciò che a noi pareva inevitabile già lo scorso anno, il fallimento, per l’appunto.

Il 30 dicembre 2018 scrivevamo chiaramente che il giudice, non potendo trovare un centesimo nelle casse dell’azienda, avrebbe propeso per l’avvio di una procedura fallimentare, e così è stato. Al punto 8 del decreto del tribunale, datato 23 maggio 2019, si legge che “la relazione del professionista attestatore depositata con il piano e la proposta è sicuramente incompleta non assolve pienamente alla sua funzione di fornire una informazione completa e oggettiva ai creditori, e di consentire loro di esercitare il voto con piena consapevolezza anche rispetto al fatto che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei crediti rispetto al fallimento”, mentre a quello successivo si specifica che “le lacune originarie dell’attestazione non sono colmabili con integrazioni depositate successivamente al termine previsto dall’art. 161 co. 6 l. fall.”. In sostanza, come chiarisce il punto 10 del decreto, “la domanda è […] inammissibile”. Può essere ripresentata, in quanto non sussiste nessuna interdizione in proposito, ma ora è, di fatto, inammissibile.

E a cosa è dunque servito l’intervento di Amiu Genova? Era stato presentato a più riprese come un salvataggio vero e proprio, tanto che anche noi avevamo cominciato a pensare che forse Aral l’avrebbe spuntata, e invece, nonostante l’acquisizione da parte dei genovesi del 2% della partecipata alessandrina, attraverso un investimento pari a circa 2,2 milioni di euro, niente concordato. Fra l’altro, nel Consiglio in cui la proposta di Amiu Genova fu approvata con 23 voti favorevoli a dispetto dei 15 contrari delle opposizioni, ad esserlo era stata anche l’immediata eseguibilità dell’operazione. Ed è quindi ancora più evidente che in questa vicenda manchino dei tasselli importanti.

Perché, ad esempio, da Genova avrebbero dovuto voler acquisire quote di un’azienda destinata comunque al fallimento? A meno che la strategia non prevedesse già dalla discesa in campo di Amiu l’eventualità che Aral ripresentasse proposta di concordato dopo una prima bocciatura della stessa, ponendosi successivamente con garanzie che di fatto non potevano essere presentate ai tempi della prima richiesta, resta un mistero la logica d’intervento di chi era chiamato a salvare la baracca ma che poi, visti i risultati, ha inciso come il due di picche. Tanto più se si pensa che l’arrivo di Amiu Genova come socio era considerato da mesi il punto cruciale per giungere alla svolta di una vicenda in cui, più si va avanti, meno si capisce.

Tocca allora attendere di vedere se Aral chiederà nuovamente il concordato preventivo e quali modifiche saranno apportate in tale richiesta affinché non sia rispedita al mittente una seconda volta. Il che aiuterebbe, non solo a capire ciò che ora risulta adombrato da un enorme punto interrogativo, ma anche a distinguere fra soluzioni realmente praticabili e la solita acqua calda buona solo per allungare il brodo.