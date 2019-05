Fondazione Uspidalet, tempo di bilanci: in dieci anni realizzati 74 progetti, donati quasi quattro milioni di euro

Alessandria – In occasione dell’Assemblea dei soci della Fondazione Uspidalet Onlus, che si è svolta nel Salone di rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera alla presenza di Autorità, Soci Onorari e Sostenitori, Consiglieri di Amministrazione, di molti benefattori, dei numerosi volontari e del personale medico e infermieristico dei tre presidi ospedalieri, è stato tracciato dalla presidente uscente Alla Kouchnerova, in carica dal 2011, il bilancio dell’attività svolta dalla Fondazione dal 2009 a oggi.

In dieci anni di attività sono 74 i progetti portati a termine e tre in corso di realizzazione, per un importo complessivo di 3.864.462 milioni di euro donati.

Questa la ripartizione dell’ingente somma dei progetti già donati ai tre presidi: 1.744.194 euro all’Ospedale Civile, 1.266.973 all’Infantile “Cesare Arrigo”, 268.721 al Centro riabilitativo “Borsalino”.

Le spese di gestione per il periodo 2009/2019 sono state pari a circa 300.000 euro cui la Fondazione ha saputo far fronte con donazioni specifiche senza mai incidere sulla raccolta fondi destinata dai sostenitori ai progetti.

“Sono molto fiera di questa scelta – ha dichiarato la presidente Kouchnerova (nella foto a sinistra) – e di questo coraggio perché sono convinta che, proprio grazie a questa determinazione e trasparenza, la nostra Fondazione si è guadagnata sul campo una merce che in questo mondo, purtroppo, scarseggia: parlo della fiducia dei nostri concittadini. Un elemento di questa fiducia, che penso vada salvaguardato, risiede nel fatto che i soldi donati alla Fondazione vengono utilizzati al 100% per il progetto indicato dai benefattori. Non solo. Grazie al lavoro della Commissione acquisti, questi denari vengono impiegati con la massima attenzione e parsimonia. Il risultato raggiunto in questi anni è considerevole e frutto della collaborazione dei nostri benefattori, del personale dell’Azienda Ospedaliera e, in particolare dei nostri volontari che ringrazio di vero cuore! La soddisfazione, il premio vero per il lavoro di tutti noi è uno solo: il servizio reso ai tantissimi concittadini, grandi e piccoli, che grazie alle attrezzature di diagnosi e cura che siamo riusciti a mettere a disposizione dei nostri medici e operatori sanitari, hanno potuto ottenere cure migliori, risparmiare lunghe trasferte e usufruire di strutture di accoglienza più adeguate”.

E’ stato poi approvato, da parte dell’Assemblea dei Soci, il Bilancio consuntivo 2018 che aveva già ottenuto la certificazione da parte della società di revisione esterna e nominato i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà formato da: Cristina Accatino, Paolo Arrobbio, Rossana Balduzzi, Andrea Barbanera, Massimo Desperati, Carlo Frascarolo, Walter Giacchero, Bruno Lulani, Virginia Viola.

Confermata la composizione del Collegio Sindacale con Antonella Perrone, presidente, Riccardo Ceriana e Antonella Colona, sindaci, Gianni Sardi e Alberto Riccio, sindaci supplenti.

Il nuovo presidente della Fondazione Uspidalet Onlus sarà eletto in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Nel portare il suo saluto, il direttore dell’Azienda Ospedaliera, Giacomo Centini, ha sottolineato l’importante lavoro svolto, in questi anni, dalla Fondazione Uspidalet a favore dei pazienti che si rivolgono all’Azienda Ospedaliera e ha ringraziato la presidente Kouchnerova per il grande impegno e l’elevato numero di progetti portati a termine.

Sono state, quindi, consegnate le targhe ai nuovi Soci Onorari della Fondazione Uspidalet, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente: Agostino Gatti che ha sostenuto la Fondazione fin dalla nascita, Marco Berry che ha presentato importanti eventi benefici organizzati nel corso degli anni e Mariolina Pernecco, l’artista pozzolese che ogni anno realizza centinaia di opere d’arte beneauguranti per i benefattori della Fondazione.

Targhe a ricordo della ricorrenza del decimo anniversario della Fondazione sono state consegnate ad autorità, consiglieri, benefattori e volontari.

A conclusione dell’Assemblea il presidente del Rotaract Club Milano Castello, Andrea Moser ha consegnato alla Presidente della Fondazione un assegno dell’importo di 5.000 euro, frutto della raccolta fondi a scopo benefico che il club, formato da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni impegnati nel sociale, ha realizzato in occasione del concerto “Lo spartito di Walt”, dedicato ai classici di Disney, organizzato nelle scorse settimane nel capoluogo lombardo.

Un nuovo ponte di solidarietà si è instaurato tra Alessandria e Milano.