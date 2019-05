Grigi: lunedì conferenza stampa del Presidente Di Masi per capire come sarà l’organigramma futuro

Alessandria – Come sarà l’Alessandria Calcio 2019-2020? Non bisognerà attendere molto per saperlo. L’appuntamento sarà lunedì prossimo, 3 giugno, alle 10:30 quando, in conferenza stampa, patron Luca Di Masi definirà i ruoli chiave dell’organigramma dirigenziale: dal direttore sportivo all’eventuale direttore generale e al team manager.

Al momento, ovviamente, si parla solo di voci di corridoio ma pare prendere sempre più corpo l’idea di un ingresso di Fabio Artico con incarichi dirigenziali all’interno del club piemontese.

Per quanto concerne il mister, qualche nome è già circolato nelle ultime ore ma sono ipotesi piuttosto improbabili: i nomi venuti fuori sarebbero quelli di Grieco, dalla Pro Vercelli, e Zironelli, dalla Juventus Under 23. Ma potrebbe anche essere presa in considerazione una permanenza di mister Colombo.

Bisognerà, inoltre, vedere, per quanto concerne la rosa, se il Presidente Di Masi vorrà mantenere la “linea verde” dello scorso anno oppure alzare un po’ di più la media per quanto riguarda l’esperienza in campo.

Altro argomento sarà ovviamente il ritiro precampionato: potrebbe prendere corpo l’eventualità di una località con un clima più fresco rispetto all’anno scorso quando fu scelto il torrido centro sportivo Michelin a Spinetta Marengo.