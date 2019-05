Il marito di Cristina Parodi sindaco di Bergamo Giorgo Gori del Pd ha usato il tricolore come uno straccio

Bergamo – Il sindaco del Pd Giorgio Gori, marito dell’alessandrina Cristìna Parodi, ha utilizzato la bandiera tricolore come fosse uno straccio per ripulire una targa . È successo una ventina di giorni fa durante la cerimonia di inaugurazione del parco dedicato a Lea Garofalo. Il parco pubblico è stato inaugurato nel rione Valtesse e durante la cerimonia sono state scoperte due targhe: una in memoria della donna e un’altra per ricordare Davide Ferro, ingegnere della zona deceduto in un incidente stradale. Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia vittima della ‘ndrangheta, trasferita a Bergamo nel 1996 all’età di 22 anni per sfuggire all’associazione criminale di cui suo fratello e suo marito facevano parte, fu uccisa dal marito che la sciolse nell’acido il 24 novembre di dieci anni fa. Nel corso della cerimonia il disinvolto sindaco, pulendo le lapidi con la Bandiera Italiana usata come uno straccio, ha commesso il reato di vilipendio punibile fino a due anni di reclusione, secondo l’articolo 292 del codice penale: “Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni”.