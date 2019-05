Maltempo in provincia di Alessandria con allagamenti e piante pericolanti: a Tortona auto bloccata in un sottopasso ferroviario

Alessandria – Il maltempo di ieri pomeriggio ha visto impegnate quattro squadre di Vigili del Fuoco, due di Alessandria, una di Acqui e una di Tortona.

In particolare si sono registrati allagamenti a San Salvatore, in una cartiera e in una carrozzeria, e nel tortonese, con l’acqua che ha invaso alcuni capannoni in strada per Voghera, nella zona industriale di Tortona.

Sempre a Tortona una cantina allagata in via dei Fragolai e due sottopassi ferroviari allagati, in via Baxilio e via Romagnolo. In quest’ultimo è rimasta bloccata un’auto e sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarla. A causa del fango sulla carreggiata è stata chiusa la strada provinciale 45 tra Giardinetto e Quargnento.

Infine ad Alice Bel Colle, nell’acquese, sono state rimosse delle piante pericolanti.