Alessandria: è stato sgomberato l’asilo Monserrato?

Alessandria (Andrea Guenna) – Dopo i nostri servizi su Gay Pride e favolette gender raccontate a bambini di 5 e 6 anni da due Scaramacai vestiti da donna, stupisce il fatto che l’Asilo Monserrato continui ad essere occupato abusivamente dal collettivo comunista e transfemminista (?) “Non una di meno” e sia l’attuale sede, naturalmente abusiva, della Casa delle Donne. Lo stupore aumenta quando si viene a sapere che oltre al Monserrato esistono altri immobili occupati abusivamente per cui nessuno ha mai provveduto a sgomberarli. La cosa ci preoccupa in quanto, per esempio, il collettivo femminista del Monserrato , oltre a compiere azioni illegali in Alessandria e nel resto della penisola, è vicino al gruppo rivoluzionario messicano EZLN del Chiapas (quelli che rapiscono gli avversari politici e fanno le conferenze stampa con mitra e passamontagna). Per questo lo scorso 8 marzo alcune donne di “non una di meno” hanno preso parte, in Messico, al “Primo incontro internazionale Politico Artistico Sportivo e Culturale delle Donne che Lottano”. Queste le parole che ci raccontano la lotta femminista e transfemminista oltreoceano: (acordamos vivir, y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar) “abbiamo accettato di vivere, e per noi vivere è combattere, perché abbiamo accettato di combattere”. Erano quasi in 10.000 dall’8 al 10 Marzo le partecipanti al “Primo Incontro Internazionale Politico Artistico Sportivo e Culturale delle Donne che Lottano” convocato dalle zapatiste nel Caracol di Morelia.

Gli alessandrini ospitano gratis quelli che li contestano

Sono rivoluzionarie dichiarate e noi le ospitiamo in un asilo che hanno occupato abusivamente. Durante quella riunione messicana, dal palco, l’oratrice ufficiale ha ripetuto le solite tiritere: “Nell’epoca in cui le violenze e le disuguaglianze riprodotte in ogni angolo del mondo dal capitalismo affondano le loro radici in una cultura machista e patriarcale che colpisce, sfrutta, uccide, denigra, viola le donne in quanto tali […], abbiamo stretto un patto: restare vive. L’unico modo per farlo è continuare a lottare” (è tutto ben visibile qui: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=413443652418357&id=249594652136592). Il dubbio è che, se dopo un secolo di femminismo militante siamo punto a capo, qualcosa non funzioni.

Per la De Beauvoir le donne sono una via di mezzo fra un maschio e un castrato

Ricordiamo la compagna di Sartre, Simone de Beauvoir, che scriveva nel suo libro “Il secondo sesso”: “Donna non si nasce, lo si diventa. Nessun destino biologico, psichico, economico definisce l’aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell’uomo: è l’insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna”. Il che è una sciocchezza mostruosa, che ignora la natura della donna che non può cambiare in quanto è stata blindata dal Creatore che ha fatto la uoma (non donna, perché in ebraico ish è l’uomo e isha la uoma: “Allora il Signore fece scendere un torpore sull’uomo (anestesia totale, n.d.r.), che si addormentò; gli tolse una delle costole (un pezzo dell’osso iliaco, n.d.r.) e rinchiuse la carne (lo cucì, n.d.r.) al suo posto. Il Signore plasmò con la costola (fece una clonazione, n.d.r.) che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa, perché dall’uomo è stata tolta. Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne”(Genesi 2:23). A parte il fatto che, visti i risultati, quel pirla di Adamo poteva scegliere una delle donne che gli avevano proposto prima, e non l’ultima (questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa), probabilmente femmine di elohim, perfette, bellissime, affettuosissime e rilassanti, eccetto rarissimi casi (800.000 persone su 8.000.000.000, il che vale a dire che i restanti 7.200.000.000 sono normali), i sessi degli individui sono definiti e non sono mutabili. Non c’è niente da fare, è così.

Differenze insormontabili fra i due sessi

Quante sono le differenze tra maschi e femmine? Molte, anatomicamente e non solo. Ma in genetica tutte le differenze si possono ricondurre a una, sostanziale, legata ai cromosomi. Nella donna e nell’uomo la maggior parte delle cellule ha 23 coppie di cromosomi e tra queste una sola è sostanzialmente diversa: le femmine presentano due cromosomi X, i maschi invece hanno un cromosoma X e un Y. Gli elementi di questa coppia prendono il nome di cromosomi sessuali e determinano (lo dice il nome stesso) il sesso di un individuo.

Come tutti gli altri cromosomi, i cromosomi sessuali sono costituiti da proteine e DNA e anche la loro organizzazione tridimensionale rispetta quella degli altri cromosomi. Quello che cambia è il loro contenuto in termini di geni: i cromosomi sessuali non contengono gli stessi geni. X e Y presentano geni specifici e questa specificità è espressa in quei caratteri che sono legati al sesso.

Donne he non amano i loro figli

Ma loro, le suffragette per vendetta, continuano a non capire e a protestare, e l’ebrea (gli ebrei sono sempre fra i piedi) Shulamith Firestone (Shulamith Feuerstein) nel suo libro “La dialettica dei sessi” pubblicato nel 1970, cerca disperatamente (infatti sono delle disperate) le cause del predominio maschile sulle donne (?) e le trova nella condizione che la natura ha assegnato alla donna di trovarsi per mesi in gravidanza, a dover partorire e allevare per anni i propri figli. Pertanto, per buona parte della sua vita – secondo l’ebrea Shulamith Feuerstein – la donna si trova, all’interno della famiglia, in una condizione di obiettiva debolezza e bisognosa dell’aiuto dell’uomo, che da questa situazione ha tratto i motivi per imporre il suo dominio. Insomma queste signore non amano i loro figli che considerano un intralcio al raggiungimento delle loro aspirazioni.

Non è finita perché non solo i collettivi femministi sono in buona parte occupatori abusivi di immobili, in quanto dobbiamo registrare altre occupazioni abusive in città visto che oltre alla fantomatica “Casa delle Donne” sono presenti diversi centri sociali totalmente abusivi e illegali come il Laboratorio Sociale, la Perla Nera, il Crocevia, il Subbuglio, il Forte Guercio. Dietro al grosso di queste occupazioni ci sono sempre le stesse persone e mai una Giunta comunale o un Magistrato ha pensato di alzare un dito e fare trionfare la legalità.