Chiamparino rinuncia, la Loewenthal al suo posto in consiglio regionale

Torino – L’ex governatore del Piemonte Sergio Chiamparino, sconfitto dal candidato del centrodestra Alberto Cirio alle Regionali del Piemonte, ha annunciato di rinunciare al seggio. Una decisione presa – spiega in un post su Fb – “come segnale di assunzione piena di responsabilità, in modo da lasciare spazio ai nuovi eletti, senza condizionamenti del passato”. Il messaggio è l’ultimo post: “Chiudo questo spazio pubblico di confronto, ringraziando tutti coloro che mi sono stati vicini in questi ormai tanti anni di impegno pubblico per Torino e il Piemonte”. Al suo posto in consiglio regionale per il gruppo “+Europa” andrà Elena Loewenthal.