Nel tortonese i Vigili del Fuoco salvano due cani caduti in un dirupo e li riportano al loro padrone

Sardigliano – Due cani, caduti in un dirupo in zona Sardigliano, nel tortonese, sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco intorno alle 2 di questo pomeriggio.

Ad eseguire il recupero sono stati, nello specifico, una squadra del distaccamento di Novi Ligure e una del comando di Alessandria specializzata in soccorso con tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF).

Mediante una manovra di calata con tecniche di derivazione alpinistica, le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite infatti a raggiungere i due cani, fortunatamente illesi, ad imbragarli e a ricondurli poi fra le braccia del padrone.

L’operazione di salvataggio è durata circa due ore.