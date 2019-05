In manette per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Asti – Le faceva immigrare clandestinamente da Albania e Romania per poi piazzarle in nero in un night club di Sulmona, in provincia dell’Aquila, ad “intrattenere” i clienti. Gianni Santi, cinquantanovenne valdostano ma residente da anni ad Asti, è stato infatti arrestato dai Carabinieri della stazione locale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La vicenda risale al lontano 2003 e riguarda un presunto giro di prostituzione all’interno del Malibù, un noto locale di Sulmona, dove numerose ragazze straniere erano costrette a lavorare senza un regolare contratto e col solo visto turistico.

Dopo 10 anni, l’iter si è concluso con varie condanne a carico degli indagati, fra i quali anche Santi. Secondo l’accusa, l’uomo ha favorito l’ingresso illegale delle ragazze con la complicità di altri indagati, impegnati a loro volta a produrre false dichiarazioni di ospitalità e polizze fidejussorie per il permesso di soggiorno.

Condotto nel carcere di Quarto, il Santi è ora in attesa di conoscere la propria destinazione carceraria finale, dovendo scontare una condanna definitiva di un anno e un mese di reclusione. Gli è stata inoltre comminata una pena pecuniaria di 11.000 euro.