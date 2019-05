Incastrato dal DNA sul coltello: preso il rapinatore delle tabaccherie di Casale

Casale Monferrato – A novembre aveva compiuto, armato di coltello, tre rapine a Casale: due ai danni di altrettante tabaccherie e una in un albergo, suscitando particolare allarme fra i commercianti e gli abitanti della zona.

Alla fine, però, le indagini dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casale Monferrato lo hanno inchiodato senza attenuanti.

L’esecuzione di una misura cautelare in carcere è scattata nei confronti di Lulzim Kabashi, 46 anni, albanese in Italia senza fissa dimora, irregolare nel territorio nazionale e pluripregiudicato.

Tutto era cominciato la sera del 22 novembre scorso quando un uomo, armato di un grosso coltello e con il volto coperto da un passamontagna, aveva fatto irruzione nella tabaccheria “Bar Jolly” di via Bertana.

All’interno la madre del titolare, B.E., 53 anni, si stava accingendo a chiudere ma proprio mentre si avvicinava alla porta era stata ricacciata indietro dall’uomo.

“Dammi i soldi o dammi il portafoglio”, era stato l’ordine perentorio e minaccioso del rapinatore che impugnava un grosso coltello da cucina.

La donna aveva reagito d’istinto lanciandogli addosso il portafogli, dal quale erano anche cadute delle banconote che il rapinatore aveva poi raccolto, circa 600 euro, prima di allontanarsi uscendo dalla stessa porta da cui era entrato.

L’allarme era scattato tempestivo e sul posto erano giunti, in breve, sia un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile che personale dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Casale ma l’uomo aveva già fatto perdere le proprie tracce.

Subito erano stati acquisiti dagli investigatori i filmati delle telecamere di videosorveglianza e raccolte alcune testimonianze. Tanto che, dopo aver perlustrato le vie adiacenti al luogo della rapina, i militari avevano trovato un grosso coltello da cucina con lama di 32 centimetri che successive analisi avevano rivelato essere quello utilizzato per attuare il “colpo”.

Due giorni dopo, il 24 novembre, un uomo vestito di scuro, con passamontagna e armato di coltello aveva fatto irruzione all’interno del bar albergo Botte D’Oro in via Paleologi 19, rubando la cassa che, però, era completamente vuota.

Preso dall’agitazione, il rapinatore era scappato a bordo di un’auto grigia secondo quanto testimoniato dal titolare dell’albergo.

Sul posto erano subito giunti i Carabinieri che avevano, anche in questo caso, acquisito tutti i filmati.

Ma neanche quaranta minuti dopo, il rapinatore armato di coltello e con il volto coperto da passamontagna aveva colpito ancora. Questa volta all’interno della Tabaccheria Milano che si trova nell’omonima via nella città monferrina.

Ancora una volta era andato direttamente dietro al banco, verso la cassa. Lì si era trovato R.J., commessa trentaduenne alla quale l’uomo aveva puntato il coltello all’addome intimando di dargli tutti i soldi.

Il rapinatore non aveva risparmiato neppure un cliente presente al momento della rapina al quale aveva tentato di strappare il marsupio. Ma questa volta gli era andata male, l’uomo aveva reagito afferrando un portaombrelli e scagliandolo addosso al malvivente che era rimasto ferito riuscendo tuttavia a fuggire.

Sul posto erano giunte immediatamente diverse pattuglie di Carabinieri che, a conclusione di frenetiche indagini, sulla scorta delle immagini dei filmati e delle testimonianze acquisite, erano riuscite in breve a risalire all’autovettura utilizzata per la fuga dal malvivente.

L’auto, che non risultava rubata, era di proprietà di una donna ma ad usarla era stato il figlio, soggetto già noto alle Forze dell’Ordine.

Era scattata così un’imponente caccia all’uomo che, in breve, aveva consentito agli investigatori di rintracciare, nel cortile di un condominio di via Bagna, l’auto usata dal rapinatore.

Immediati accertamenti avevano permesso di individuare quella che poteva essere l’abitazione in cui questi si era rifugiato e la successiva irruzione aveva consentito ai militari di bloccare al suo interno un uomo, identificato poi come Lulzim Kabashi.

Il ritrovamento, sul pavimento del bagno nell’appartamento, degli abiti usati per la rapina commessa la mattina del 24 novembre, pantaloni e giaccone blu, avevano inchiodato definitivamente Kabashi che aveva poi fornito indicazioni su dove trovare il grosso coltello e la sciarpa utilizzata a mò di passamontagna per commettere le due rapine, all’albergo Botte d’Oro e alla Tabaccheria Milano.

Sottoposto ad interrogatorio, Kabashi aveva però ammesso le proprie responsabilità per le due rapine del 24 novembre, affermando, invece, di essere estraneo a quella del 22.

Una menzogna che è però stata svelata lo scorso 9 maggio quando i Carabinieri hanno avuto conferma dei loro sospetti dopo aver inviato al RIS di Parma il coltello trovato nelle vicinanze del bar Jolly la sera del 22 novembre.

Su di esso vi era, infatti, il DNA di Kabashi. Una prova schiacciante che ha definitivamente inchiodato l’uomo alle sue responsabilità.