Merci pericolose, controlli della Polfer: trentasette irregolarità e sanzioni per 62.000 euro

Alessandria – Controlli a tappeto della Polfer nelle province di Torino, Verbania e Alessandria. La Polizia Ferroviaria di Piemonte e Valle d’Aosta ha infatti portato a termine una serie di verifiche negli scali ferroviari adibiti alla sosta e alla composizione dei convogli con carrozze attrezzate al trasporto di merci pericolose, i quali fungono anche da raccordo con aziende di settore.

Gli agenti hanno ispezionato ben 138 carri merci, molti dei quali provenienti o diretti all’estero. Si è trattato di azioni preventive effettuate soprattutto prima della partenza dei treni, così da consentirne il viaggio in sicurezza e scongiurare l’eventualità di un’interruzione di corsa con le conseguenti attese dovute alle complesse operazioni di controllo.

Nello specifico, ad Alessandria sono stati controllati 28 carri, fra cui 7 trasportanti sostanze altamente tossiche, ad Orbassano 7 e a Domodossola 103.

Le sanzioni amministrative comminate sono state invece 12, e hanno interessato un totale di 37 carri cisterna: 36, attrezzati per il trasporto lubrificanti, presentavano irregolarità nella chiusura di sicurezza, mentre in un caso si evidenziava la fuoriuscita e leggera colatura della sostanza tossica trasportata.

L’importo complessivo delle sanzioni è stato di 62.000 euro tra trasportatori e speditori, alcuni dei quali stranieri.