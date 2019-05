Alessandria Calcio: via anche mister Colombo

Alessandria – Fine dell’avventura sulla panchina dell’Alessandria per mister Alberto Colombo (nella foto). Il tecnico non sarà, infatti, più alla guida del club piemontese dove era arrivato a metà stagione al posto di Gaetano D’Agostino.

Grazie a lui la compagine grigia era riuscita a rimontare diverse posizioni in classifica, arrivando anche ad ottenere, all’ultima giornata, la qualificazione ai playoff.

Con l’Alessandria Colombo ha ottenuto quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, l’ultima ai playoff contro la Pro Vercelli.