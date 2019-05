Lite tra stranieri in via Moriondo ad Acqui: arrestato marocchino di ventisette anni

Acqui Terme – Un marocchino di 27 anni, Zaaouar Marouane, è stato arrestato dai Carabinieri del Nor di Acqui Terme per aver minacciato e aggredito con un coltello un cittadino tunisino.

I militari, intervenuti nella zona di via Moriondo dopo la segnalazione di una lite tra cittadini stranieri, hanno poi individuato la vittima dell’aggressione, che aveva un vistoso taglio sul cappotto e alcune escoriazioni sul braccio, poi giudicate guaribili in tre giorni.

Dopo aver ottenuto la descrizione dell’aggressore, i Carabinieri giovedì sera si sono recati nell’abitazione del cittadino marocchino, sottoposto all’obbligo di dimora in un appartamento non molto distante.

Un coltello trovato sul tavolo della cucina dai militari ha fatto scattare le manette ai polsi del giovane marocchino, accusato di lesioni personali aggravate, vista anche la violazione dell’obbligo di dimora che impone all’uomo di rimare in casa dopo le 20. Il cittadino marocchino è stato quindi sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.