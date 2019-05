Serie di furti in diversi negozi di un centro commerciale di Serravalle: denunciate due cinquantacinquenni acquesi

Serravalle Scrivia – I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno denunciato in stato di libertà due donne di 55 anni di Acqui Terme, M. D. e P.A., colpevoli di aver commesso furti in diversi punti vendita di un noto centro commerciale di Serravalle.

I Carabinieri hanno identificato le due donne dopo aver esaminato le immagini di videosorveglianza, denunciandole, successivamente, alla Procura della Repubblica di Alessandria per furto aggravato in concorso.