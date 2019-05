Simulazione di reato e favoreggiamento personale: due denunce

Molare – I Carabinieri di Molare hanno denunciato due persone con l’accusa di simulazione di reato e favoreggiamento.

I fatti hanno avuto origine circa un mese fa, quando alle quattro di notte un uomo, L.P., si era presentato, accompagnato da S.F., alla caserma di Acqui Terme, denunciando il furto di un mezzo aziendale. I due raccontavano del furto, dichiarando di avere lasciato il mezzo parcheggiato tra Molare e Prasco il pomeriggio precedente, per andare a Genova. Al loro ritorno non lo avevano più trovato.

La circostanza e la tempistica della denuncia avevano subito destato qualche sospetto perché, più o meno contemporaneamente alla presentazione della denuncia, alla Centrale Operativa di Acqui era arrivata una chiamata che segnalava un’autovettura incendiata sulla Strada Provinciale 456 del Turchino, all’altezza di Prasco. L’autovettura era proprio quella denunciata come rubata.

Le indagini dei Carabinieri sono partite quindi dalla macchina che, è risultato, aveva avuto un incidente stradale autonomo, prendendo fuoco dopo essersi scontrata contro il guard rail.

I Carabinieri, sospettando che la versione fornita dai due uomini non corrispondesse a verità, dopo attenti accertamenti ed esami dei tabulati telefonici, sono riusciti a risalire alla verità.

È emerso come L.P. abbia avuto l’incidente con l’autovettura e, per nascondere l’accaduto visto anche che la stessa era di proprietà dell’azienda, abbia chiamato S.F. e si sia fatto accompagnare ad Acqui Terme per sporgere la denuncia.

Per L.P. è scattata quindi la denuncia per simulazione di reato mentre per S.F. l’accusa di favoreggiamento personale.