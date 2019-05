Ubriaco e senza patente guidava un’auto appena rubata: in manette trentacinquenne rumeno

Vercelli – Ubriaco e senza patente. Così è risultato il trentacinquenne rumeno residente a Trino che un Carabiniere di Vercelli, lo scorso venerdì sera poco dopo le 11, ha visto “zigzagare” alla guida di una Fiat Grande Punto in modo alquanto insolito lungo il tratto di statale 455 fra Trino e Vercelli.

Il militare, che in quel momento era fuori servizio e viaggiava in auto con la famiglia, ha inizialmente pensato ad un malore del conducente, e ha così invertito il senso di marcia per raggiungerlo. L’uomo però proseguiva a zig zag in direzione del capoluogo, e così, continuando a seguirlo a debita distanza, il carabiniere ha allertato la centrale operativa e richiesto l’intervento di una pattuglia.

Prima di essere bloccata, la Punto è arrivata sino a Vercelli, dove, in Via Avogdro di Quaregna, ha anche danneggiato altre due vetture in sosta. L’arrivo della pattuglia ha però scongiurato ulteriori danni, ed è a quel punto che, attraverso l’etilotest, si è chiarito che il conducente era del tutto ubriaco. Il tasso alcolico nel suo sangue era infatti quattro volte superiore al limite consentito, ma le condotte illecite non si esaurivano lì. L’uomo risultava infatti privo di patente (non aveva mai conseguito la licenza di guida) e al voltante di un’auto che si scoprirà essere rubata. Che gli fosse stata prestata da un’amica erano soltanto scuse. In realtà, le chiavi gliele aveva sottratte di nascosto durante una cena con altri conoscenti quella stessa sera, tant’è che la proprietaria della Punto, una volta rintracciata, lo ha denunciato per furto d’auto.

Il trentacinquenne è stato pertanto arrestato con le accuse di furto aggravato e danneggiamento, nonché per quelle di guida senza patente e in stato di ebbrezza.