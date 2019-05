Ucraina residente ad Asti trova per terra marsupio pieno di soldi e carte di credito e lo consegna alla Polizia

Asti – Il marsupio l’avevano smarrito durante una visita turistica nel centro di Asti, ma fortunatamente una signora ucraina residente in città glielo ha fatto ritrovare. La disavventura a lieto fine è accaduta a due turisti olandesi alla scoperta delle bellezze dell’astigiano, che hanno rischiato davvero di veder scomparire per sempre tanto i soldi quanto i beni di valore contenuti nel marsupio abbandonato a terra. La signora se l’è ritrovato davanti passando per i Portici Rossi di Piazza Alfieri, e, senza esitare un attimo, ha, dapprima cercato di capire se i proprietari fossero lì intorno, e poi informato dell’accaduto i primi agenti di polizia avvistati in zona. È così che, dopo una breve indagine eseguita a tempo di record dalla Divisione Anticrimine della Polizia astigiana, la coppia di turisti è stata rintracciata in un campeggio di Agliano d’Asti. Sorpresi e felici del ritrovamento, si sono dunque recati in questura, dove finalmente hanno potuto riavere il marsupio e constatare che non mancava proprio nulla. L’I-Phone, il portafogli con svariate banconote, le carte di credito, i passaporti ed altri effetti personali erano infatti al loro posto.

Il viaggio dei due turisti olandesi è potuto così proseguire nel migliore dei modi, ovviamente con un pensiero di gratitudine verso chi, dimostrando onestà e senso civico non scontati, ha evitato loro un brutto ricordo dell’Italia.