Minibot, primo passo verso l’uscita dall’Euro?

Milano (Simone Fontana) – Martedì 28 maggio la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il governo ad accelerare il “pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni”, anche attraverso “titoli di Stato di piccolo taglio”. Il riferimento esplicito è all’emissione di minibot, uno strumento molto caro alla Lega di Matteo Salvini e presente nel contratto di governo, ma che a detta di molti sarebbe il primo passo verso una possibile uscita dell’Italia dall’euro.

Come funzionano i minibot

Nel programma elettorale della Lega per le politiche del 2018, il minibot viene descritto come “un pezzo di debito pubblico” da assegnare ai creditori dello stato, dall’aspetto “in tutto e per tutto simile ad una banconota”. Non riuscendo a rifondere i suoi creditori in euro, insomma, la pubblica amministrazione aggirerebbe il problema attraverso l’emissione di titoli di stato di taglio variabile dai 5 ai 100 euro – non soggetti alle fluttuazioni del tasso d’interesse e utilizzabili per effettuare pagamenti a favore dello stato stesso – per un totale di 57 miliardi complessivi. Tutto chiaro? Non proprio.

Secondo Carlo Stagnaro, direttore dell’Osservatorio sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni, la mozione approvata dal Parlamento nasconde un dato politico rilevante e per certi versi molto pericoloso. “I minibot sono per costruzione equivalenti all’immissione di una moneta”, spiega Stagnaro, contattato da Wired Italia: “E non si tratta di un processo alle intenzioni, lo dicono esplicitamente gli stessi sostenitori della misura”.

Il senso politico dei minibot

I minibot richiamerebbero l’idea di una moneta parallela non solo nella forma, dunque, ma anche e soprattutto nella funzione: “Il tema è il pagamento degli arretrati nella pubblica amministrazione, che può avere o meno i soldi in cassa”, continua Stagnaro: “Nel primo caso, perché non pagare in euro? Se i soldi effettivamente non ci sono, le alternative sono due: indebitarsi o immettere un pezzo di carta con su scritto 100 euro”. E come fa ad avere valore di moneta? Risponde l’esperto: “Per rinunciare al credito è necessario che quel pezzo di carta valga davvero 100 euro e la cosa può avvenire solo se ciò corrisponde a un credito fiscale e sia cedibile a terzi. Quella è una moneta”.

L’ipotesi dell’immissione di quella che di fatto si configurerebbe come una moneta parallela è espressamente vietata dall’articolo 106 del trattato di Lisbona, che specifica come l’unico organismo autorizzato a emettere valuta nell’eurozona sia la Banca centrale europea. Per questo oggi il ministero dell’Economia è intervenuto con una nota in cui smentisce la possibilità che la mozione sia adottata dal governo. Una mossa, che secondo l’economista Riccardo Puglisi, sarebbe coerente con l’intenzione di uscire dall’euro.

L’ipotesi Italexit

“L’idea che l’uscita dall’euro dovesse passare per l’immissione di minibot è sempre stata sbandierata da Claudio Borghi”, ricorda a Wired Riccardo Puglisi, professore associato di economia all’Università di Pavia e da tempo impegnato in un duello virtuale con l’attuale presidente della commissione Bilancio, che descrive lo scenario di una mossa che porterebbe l’Italia fuori dall’Eurozona nel tempo di un weekend.

Il riferimento è alle molteplici dichiarazioni dell’ideologo leghista sul tema, in una delle quali, tornata oggi a circolare sui social network, Borghi spiega: “I minibot sono un espediente per uscire dall’euro in modo ordinato e tutelato. Se uno si deve preparare all’uscita, deve prepararsi dentro le regole”.

Per Puglisi la mozione approvata martedì rappresenta il primo passo di un piano per far uscire unilateralmente l’Italia dall’euro minimizzando i danni, ovvero scongiurando la temuta corsa agli sportelli bancari per ritirare i risparmi. “Ma non funzionerà” spiega l’economista “perché in economia valgono le aspettative razionali e se ho 10mila euro non rischierò di perdere il 30% dei miei risparmi. Li trasferirò all’estero o correrò a prelevarli”.

In questa ipotesi, l’uscita dalla moneta unica avverrebbe senza il bisogno di stampare segretamente nuova valuta, ma sarebbe praticamente impossibile garantire il cambio fisso 1 a 1 già prima di Italexit, dal momento che la nuova moneta (il minibot) sconterebbe in una prima fase lo svantaggio di non poter essere usata all’estero e di essere percepita come la valuta “debole” che finirebbe per svalutarsi nel cambio con l’euro.

Gli interrogativi politici

Al di là dell’aspetto puramente economico, la mozione sui minibot approvata alla Camera lascia molte perplessità anche dal punto di vista politico, essendo stata votata all’unanimità e dunque anche grazie al contributo delle opposizioni. Sulle possibili motivazioni, le interpretazioni di Puglisi e Stagnaro convergono. Per Puglisi “si è trattato di una leggerezza, ma leggerezze del genere non dovrebbero accadere”. Gli fa eco Stagnaro, che rincara la dose: “L’unanimità è il vero dato politico della vicenda. Un voto del genere, pochi giorni dopo le Europee, può risultare molto pesante”.