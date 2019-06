La ‘Ndrangheta in metà Piemonte: chieste pene per un totale di 183 anni e otto mesi

Asti – La ‘Ndrangheta si era (era?) radicata nel Piemonte Sud Occidentale tra le province di Asti e Cuneo. Lo sanno tutti: era (era?) uno Stato dentro lo Stato e c’era (c’era?) paura diffusa, motivata da un metodo mafioso che funziona talmente bene da indurre la gente a fare silenzio. La malavita organizzata di matrice calabrese è già una realtà molto efficiente e pericolosa nella zona tra Costigliole e Asti, e gestisce ormai grandi fette di territorio anche ricorrendo ad intimidazioni. La gente del posto riveriva e riverisce i criminali e tace per paura di ritorsioni. A conclusione delle indagini i sostituti procuratori Paolo Cappelli e Stefano Castellani, della Direzione distrettuale antimafia di Torino, hanno richiesto le pene per gli esponenti della locale della ’Ndrangheta astigiana, scoperta dall’operazione Barbarossa dei carabinieri di Asti. Il 30 maggio la requisitoria di Castellani per il 416 bis, venerdì 31 quella di Cappelli per gli altri reati contestati. Hanno chiesto in totale, per i 17 imputati, 183 anni e otto mesi di carcere. In particolare nei confronti del presunto boss Rocco Zangrà i pm hanno chiesto 20 anni di reclusione. Più basse le pene richieste per Michele Stambè (18 anni e 8 mesi), Salvatore Stambè (15 anni e 8 mesi), Bruno Agostino (13 anni e 4 mesi), Daniele Stambè (10 anni e 2 mesi), Luca Scrima (16 anni), Salvatore Carè (11 anni e 6 mesi), Giuseppe Catarisano (12 anni ), Ferdinando Catarisano (10 anni), Giuseppe Emma (10 anni e 8 mesi), Adriano Emma (10 anni e 8 mesi), Vincenzo Emma (10 anni e 4 mesi), Massimo Pugliese (1 anno e 4 mesi), Massimo Marchiori (3 anni e 4 mesi), Agim Lena (5 anni e 4 mesi), Gianfranco Guzzetta (10 anni), Salvino Gamuzza (2 anni e 8 mesi). Il legale di parte civile dei Comuni di Asti e Costigliole, Giulio Calosso ha chiesto risarcimenti di 300.000 euro per Costigliole e 200.000 per Asti.