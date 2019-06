Ne facessero una giusta: ora i grillini dedicano il 2 Giugno ai rom

Roma (Cristina Gauri) – Puntuale e piacevole come una cartella dell’Agenzia Entrate è arrivata la dichiarazione del presidente della Camera Roberto Fico a margine della parata per la Festa della Repubblica ai Fori Imperiali. Il (discusso) tema della Festa di quest’anno era l’inclusione e Fico, da paladino di qualsiasi minoranza che non abbia origini italiane, ha voluto dire la sua: “Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti. Non ci devono essere polemiche, il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani: ogni tipo di polemica è sicuramente sterile, strumentale, inutile. La nostra bandiera significa libertà, significa diritti e rispetto di tutte le persone che sono sul territorio italiano, chiunque vi è e chiunque vi transita. La grandezza della Repubblica è essere di tutti e la sua Festa va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano in Italia, a tutte le comunità, anche quelle minori e più deboli, ai rom e ai sinti anche essi perseguitati e vittime dell’Olocausto. La Repubblica non fa differenze e la sua bandiera sventola per tutti”. Soprattutto per chi italiano non è. Insomma, le parole del presidente della Camera fanno da pendant alla salsa peace and love con cui il ministro Trenta ha voluto condire la giornata di oggi e per le quali nei giorni scorsi è stata al centro della bufera.

Matteo Salvini taglia la testa al toro e risponde così su Twitter: “Io dedico la Festa della Repubblica all’Italia e agli Italiani, alle nostre donne e uomini in divisa che, con coraggio e passione, difendono la sicurezza, l’onore e il futuro del nostro Paese e dei nostri figli”.

Andrea Delmastro di Fratelli d’Italia attacca Fico direttamente, affermando che “Ha perso un’ottima occasione per tacere”.

Presenti stamattina ai Fori imperiali tutte le più alte cariche istituzionali dello Stato, assieme al presidente Sergio Mattarella che ha deposto una corona all’Altare della Patria al passaggio delle Frecce Tricolori e passato in rassegna le truppe schierate alle Terme di Caracalla. Hanno sfilato in tutto 3.975 persone in rappresentanza di tutti i corpi dello Stato. Quest’anno anche il personale della Riserva selezionata, il personale civile della Difesa e dei veterani hanno partecipato alla parata, alla cui testa sfilavano 300 sindaci con la fascia tricolore.