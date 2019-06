Viva l’obiettività di facebook, l’asocial network

di Andrea Guenna – Dopo i nostri articoli contro il Gay Pride su Facebook qualcuno ci ha criticato con livore. Non molti, ma certamente molto rumorosi. C’è anche l’astuto Massimo Gambini che, camuffando l’aggettivo con una barretta per non farsi beccare dagli algoritmi di facebook, ha scritto di noi: “Giornale di merd/a per una città di merd/a”, offendendo, in un colpo solo, noi di Alessandria Oggi e la città di Alessandria. Non s’è fatta attendere la nostra risposta che, senza usare ipocritamente la barretta, gli ha reso pan per focaccia in quanto abbiamo scritto: “Massimo Gambini è una merda”. Ed ecco che Facebook, confermando la sua ormai proverbiale (im)parzialità, la sua (a)socialità, nonché la sua crassa impreparazione, ha bloccato noi e non Gambini. Vuol dire che appena troviamo quella merda di Gambini, barretta o non barretta, gli faremo passare la voglia. A volte così va il mondo.