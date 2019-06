Fabio Artico è il nuovo Direttore Sportivo dell’Alessandria: “Non mi aspetto favoritismi, parleranno i risultati”

Alessandria – Artico doveva essere e Artico è stato. L’Alessandria Calcio 2019-2020 riparte, così, dal suo uomo simbolo di tante battaglie negli ultimi anni e che adesso avrà un ruolo non da poco all’interno dell’organigramma grigio: Direttore Sportivo.

Nella conferenza stampa che si è tenuta stamane alle 10:30 al “Moccagatta” l’ex bomber originario di Venaria è stato presentato ai giornalisti da patron Luca Di Masi che è stato chiaro parlando degli obiettivi della prossima stagione: il miglioramento del decimo posto ottenuto nell’ultimo campionato e la crescita dei giovani.

“La volontà della società è di puntare sui giovani. La qualità del nostro settore giovanile è riconosciuta anche all’esterno – ha sottolineato Di Masi – per noi è importante per mettere le basi e continuare. Ho già fissato un budget come faccio sempre ogni anno.”

Insomma, un giusto mix per cercare di riproporre una squadra molto simile a quella dell’anno scorso che in campionato era arrivata decima approdando ai playoff, poi persi contro la Pro Vercelli.

Dunque con Artico si vuole aprire un nuovo ciclo, sperando ovviamente che le cose possano andare meglio che nelle stagioni passate.

Da contratto l’ex bomber, 162 presenze e 62 gol in maglia grigia, resterà per i prossimi due anni. “Ma mi auguro che il suo impegno qui come direttore sportivo possa anche proseguire oltre. Abbiamo scelto lui per il suo bagaglio personale che possiede in questo ruolo. Speriamo di avere da lui una grossa mano per crescere e migliorare. Artico è qua per le sue capacità non perché è Fabio Artico e per quello che ha rappresentato per il popolo grigio da giocatore” ha tenuto a sottolineare Di Masi.

Dunque il nuovo ds è stato scelto. Ora, inevitabilmente, si dovrà pensare al nuovo allenatore.

Al momento non ci sono certezze. “Stiamo valutando, troppo presto per fare nomi” le parole di Di Masi.

Unica regola certa, al momento, saranno gli investimenti che dovranno essere oculati (Di Masi ha citato l’esempio dell’Imolese, andata quest’anno più avanti nei playoff rispetto all’Alessandria e con spese minori).

Ma come sarà il nuovo tecnico dei Grigi che dovrà prendere il posto di Colombo? “Una persona con esperienza e che dovrà sposare ovviamente la politica della società” ha ribadito Artico che, ovviamente, non si aspetta favoritismi dai tifosi per il solo fatto di essere stato una bandiera per questo club. “Parleranno i risultati” ha detto testualmente il bomber di Venaria.

Anche per quanto concerne la rosa, Artico pare avere le idee chiare: “almeno sedici giocatori sono sotto contratto, ne inseriremo altri. Da parte mia ho bene in mente cosa fare. So com’è l’ambiente dei Grigi, gente umile e ambiziosa e da qui voglio cominciare.”

Ancora incerto, come l’allenatore, anche il luogo del ritiro della squadra.

“Stiamo valutando il posto e per quale periodo. Ci sono varie ipotesi” ha detto semplicemente il Presidente dell’Alessandria.

Confermato, infine, fino al 2021 il responsabile del settore giovanile Nereo Omero Meloni.