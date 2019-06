Invece di manifestare coi dipendenti del Mercatone Uno e della Pernigotti, CGIL e UIL sfilano al Gay Pride

Alessandria (Red) – Il Gay Pride alessandrino, dopo le tante polemiche e perplessità suscitate nei giorni scorsi, c’è stato, ma non è stato un granché. Circa duemila i partecipanti provenienti in gran parte da fuori, con grande rappresentanza di giovani. Sei i carri colorati di cui cinque allestiti dai collettivi Tessere le Identità, Casa di Quartiere, Non una di meno, Forte Guercio, Il Gabbiano (che occupano abusivamente immobili che nessuno ha mai pensato di sgomberare), con numerose scritte contro l’omofobia, il ritorno al Medioevo, la famiglia tradizionale (in un carro spiccava un disegno con Salvini con altri esponenti della destra e la scritta “La famiglia tradizionale” ma ce n’era uno con una vagina gonfiabile davanti al parabrezza: ah, che sublime buongusto).

Prima della sfilata, partita intorno alle 17 da piazza Garibaldi, hanno portato il loro saluto (bontà loro) Vera Aloe e Carla Stracci, le due drag queen che si erano esibite qualche settimana fa leggendo fiabe gender a bambini delle elementari all’ex Asilo Monserrato, ora divenuto la Casa della Donne che lo hanno occupato abusivamente l’anno scorso a settembre.

Alla sera, poi, il caravanserraglio è giunto alla Ristorazione Sociale di Viale Milite Ignoto con la cena di Slow Food (e bravo il Carlin Petrini) e i concerti di Nuova Sintonia, Sakafuma, Los Latin Lovers, Giacobbe – Negruzzo – Jones e i dj di Future My Life.

Ma la vera novità è che tra i partecipanti c’era anche una nutrita rappresentanza sindacale (Cgil e Uil) che ha addirittura preparato il sesto carro, ben organizzato e colorato come e più degli altri. Confessiamo che non eravamo preparati a tanto, in quanto proprio nei giorni in cui ha chiuso all’improvviso il Mercatone Uno lasciando a casa dall’oggi al domani 24 dipendenti del punto vendita di Serravalle Scrivia e 250 in tutto il Piemonte, ha chiuso la Pernigotti, oltre cento aziende della provincia sono fallite nel solo 2018 con gravissime ripercussioni per l’occupazione, questi qua vanno al Gay Pride. Roba da matti.

Al Gay Pride lui non s’è divertito

Un Gay Pride penoso quello di Alessandria, con gli alessandrini alla finestra. La trans con l’erre moscia dal carro fermo in Piazzetta della Lega ha pronunciato una sequela di ovvietà da Bar Sport parlando di donne sole e abbandonate nonché senza soldi, di pensionati che non arrivano alla fine del mese, di giova ni disperati perché non sanno come fare a dire ai genitori di essere omosessuali. Meno male che ha svelato queste realtà di cui certamente nessuno era a conoscenza. Poi, in uno slancio di commovente altruismo, la bi ondona con l’erre moscia ha annunciato che avrebbe sfilato insieme ai gay presenti per sensibilizzare la gente a queste problematiche. Se non fosse stata agghindata come Platinette poteva essere scambiata per Ferrini a Quelli della Notte.

E a questa triste esibizione felliniana, come sappiamo, ha partecipato perfino una delegazione sindacale.

Risulta ovvio che in questa bolgia sgangherata non tutti si siano divertiti, anzi, qualcuno era addirittura disperato come questo povero bambino (foto a lato) che, sulle spalle d’una donna, forse sua madre, piangeva da morire in quanto, molto probabilmente, avrebbe voluto scappare con tutte le sue forze, Avrebbe preferito essere a casa a vedere qualcosa di bello, per esempio i cartoni animati, e non una banda di travestiti che facevano solo tanta tristezza.