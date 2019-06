Le rubano la bici, la ritrova on line e grazie a lei i Carabinieri scoprono altri diciassette furti

Ovada – Con l’accusa di ricettazione è stato denunciato dai Carabinieri di Ovada un sessantaduenne residente in Alessandria.

Tutto era partito dalla denuncia sporta da una ovadese cui avevano rubato una bicicletta in città.

La signora affermava di aver visto in vendita su un noto sito di e-commerce una bicicletta molto simile alla sua, verniciata molto recentemente di un altro colore.

I Carabinieri hanno così avviato una serie di accertamenti identificando N.N., 57 anni, come l’autore sia di quell’annuncio di vendita che di molti altri sempre riferiti a biciclette, molte delle quali palesemente riverniciate di fresco come a volerne nascondere il colore precedente.

La Procura di Alessandria, su richiesta del comando di Ovada, aveva così emesso

un decreto di perquisizione sia della casa che di un’altra struttura che usava l’uomo, trovando, alla fine, diciassette biciclette di cui l’uomo non ha saputo fornire la provenienza.

Le bici sono state, poi, sottoposte a sequestro.