Serie di furti e truffe sventati dai Carabinieri di Ticineto e Cerrina

Casale Monferrato – Nell’ambito di un’azione di prevenzione e repressione dei furti e delle truffe nel casalese, a Ticineto i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e continuato R.P., sessantunenne residente a Casale.

Dall’attività investigativa era risultato che R.P., badante in casa di una pensionata di 78 anni di Ticineto, abbia in più occasioni sottratto all’anziana dei preziosi, rivendendoli a un negozio di “Compro Oro” di Casale Monferrato. A seguito di un controllo effettuato dai militari nel negozio casalese, parte della refurtiva è stata recuperata e restituita all’anziana.

Sempre a Ticineto, al termine di un’altra attività di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per truffa T.O., 66 anni, imprenditore casalese con precedenti di polizia.

L’uomo avrebbe emesso una fattura di circa 2.600 euro per ottenere nuovamente il pagamento di alcuni lavori di manutenzione effettuati in un’azienda agricola.

Il titolare dell’azienda presentava querela nei confronti dell’imprenditore casalese, sostenendo di aver già pagato il dovuto. I Carabinieri sono arrivati alla denuncia per truffa del sessantaseienne dopo aver raccolto numerose testimonianze e la documentazione del già avvenuto pagamento della prestazione d’opera.

Infine i Carabinieri della stazione di Cerrina Monferrato hanno denunciato per truffa ai danni di una ottantaseienne cerrinese O.A., 40 anni, e R.D., 34 anni, entrambi pluripregiudicati, residenti in Provincia di Vercelli.

I due uomini, più un terzo in corso di identificazione, il 23 aprile si erano finti agenti di Polizia Stradale e con la scusa di dover effettuare una perquisizione si erano introdotti, con il consenso della vittima, all’interno della sua abitazione, facendosi consegnare denaro e preziosi, motivando il tutto con il pretesto di un controllo di polizia giudiziaria.

I militari sono risaliti all’identificazione di due dei tre truffatori raccogliendo le testimonianze dei vicini della vittima, analizzando i filmati delle varie telecamere di videosorveglianza e attraverso l’individuazione fotografica.