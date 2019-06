Cinque lavoratori in nero scoperti in un capannone alla periferia di Alessandria

Alessandria – Cinque dipendenti in nero sono stati scoperti dall’Ispettorato del Lavoro di Asti-Alessandria in un laboratorio gestito da una società cinese in un capannone nella periferia di Alessandria.

Gli ispettori hanno deciso di intervenire dopo aver colto alcuni segnali sospetti all’interno della struttura decidendo, così, di verificare di persona.

I lavoratori, due cinesi e tre senegalesi, erano senza contratto e senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale. Insieme ad altri lavoratori in regola, etichettavano i capi di abbigliamento destinati alla vendita nei negozi cinesi.

L’attività è stata sospesa e sono state elevate le previste sanzioni. Gli ispettori hanno poi proceduto a far assumere i lavoratori.