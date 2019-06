È giusto non farsi mancare l’acqua, provvedano i governanti mantenendola pubblica

Milano (Giusto Buroni) – A Dubai, ovviamente, dove i soldi e il petrolio scrosciano più dell’acqua, l’acqua, desalinizzata, mineralizzata e potabile, abbonda e c’è perfino chi dice agli altri africani meno fortunati: “Fate come a Dubai”, pur sapendo che i soldi che arrivano a Dubai in un giorno gli africani del centro Africa non li vedono neanche in un anno. Sembra certo, comunque, che oltre 2000 anni fa gli Africani sapessero già procurarsi acqua dalle falde sotterranee in qualunque regione si trovassero e non c’è motivo che non lo possano fare anche adesso e con minor fatica (il costo in denaro invece è regolato dalle leggi di mercato, che lo renderanno enorme). In un lacrimevole documentario ecologista francese una sfrontatissima “scienziata” (non africana) ha anche dichiarato che: “Sì, è vero, c’è la tecnologia per bonificare tutti i deserti, ma il Sahara è parte della Natura e bonificarlo sarebbe un sacrilegio” (incredibile). Nessuno comunque ha il coraggio di dire che l’acqua, quando c’è, non si consuma deteriorandosi, cioè difficilmente diminuisce in quantità; tende piuttosto ad aumentare essendo il risultato di una quantità enorme di processi chimici anche molto naturali. Chissà quanti hanno capito, nonostante le ripetute conferenze di Astrosamantha incentrate su quell’argomento (che più interessa gli appassionati di imprese spaziali), che per esempio gli astronauti che stanno mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale contano vivamente sul recupero delle loro stesse urine per rabboccare le preziose riserve d’acqua: se fanno ciò significa che l’energia da consumare per il procedimento chimico (e meccanico) del recupero è molto inferiore a quella che si spenderebbe per trasportare e immagazzinare una maggiore quantità d’acqua da espellere nello spazio una volta “consumata” perché diventata urina (o acqua saponata). Ma gli “scienziati” predicano piuttosto di non lavarsi e non bere, e, dolorosamente, non fare bisogni di ogni tipo, anche dove l’acqua è presente in abbondanza. Per questi cialtroni è da considerarsi sottratta all’irrigazione delle pianure anche l’acqua montana che viene trattenuta dalle dighe associate alle centrali idroelettriche. Non sanno (o non dicono), i truffatori, che da tempo immemorabile perfino l’acqua che non è utilizzata di giorno per generare energia è ri-pompata di notte con poca spesa dal basso in alto nei bacini delle dighe per riutilizzarne la caduta quando maggiore è la richiesta di energia (di giorno). E dopo questo riciclo la stessa acqua è ancora buona e pulita per irrigare la pianura o alimentare falde sotterranee e perfino per essere trasformata in vapore e alimentare le centrali termoelettriche, qualunque sia il tipo di combustibile utilizzato da tali centrali (nucleare fissile incluso). E prima di arrivare al mare sempre la stessa acqua attraverserà città e paesi, laverà la biancheria della gente e le carrozzerie delle auto, darà da bere e da lavarsi agli esseri umani (e a una quantità enorme di animali), laverà materiali grezzi in piccole e grandi industrie e quando arriverà al mare non potrà ancora dirsi “consumata”, perché sempre acqua è, sarà usata dai pesci, evaporerà sotto il sole, formerà nuvole (e darà anche l’indispensabile “effetto serra”), ri-pioverà (o ri-nevicherà o ri-grandinerà) sulle montagne, eccetera, in un ciclo infinito, ricordando però sempre di tener conto di quella quantità di entropia (degrado di energia) che nel caso dell’acqua viene abbondantemente compensata dall’evaporazione provocata dai raggi solari. Ma, ripeto, questo rassicurante discorso a favore e a eventuale discolpa dei “consumatori” di acqua, che abitano località climaticamente privilegiate (e che lo saranno anche dopo i paventati “mutamenti”, checché se ne dica) non sposta di una virgola la dolorosa situazione degli sfortunati senza accesso all’acqua potabile fino a che i pretesi “salvatori del Mondo” non sposteranno la propria attenzione dai nostri gabinetti alle nuvole tropicali e equatoriali. In fin dei conti un giovane re, del Siam, se non sbaglio, ha brevettato, mezzo secolo dopo che fu usato (liberamente) per l’ultima volta in Europa, il vecchio metodo del bombardamento delle nuvole con sali d’argento per far piovere a comando su territori siccitosi. Ricordo che anche da noi in Italia, ma credo perfino in Russia, molto prima del preteso “riscaldamento globale”, il metodo funzionava, e forse per questo fu dismesso. Se un Re del Siam ha saputo fare ciò, non si vede come non potrebbe fare meglio un qualunque accademico europeo o americano (continua).