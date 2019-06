Olanda: Noa si uccide legalmente a 17 anni grazie all’eutanasia

Amsterdam (Ilaria Paoletti) – Noa Pothoven aveva 17 anni: ha scelto di morire, a casa sua, grazie alla legge sull’eutanasia. Il soggiorno in casa si è trasformato in un letto di ospedale dove, circondata dalla sua famiglia, ha posto fine alla sue sofferenze psicologiche. Aveva scritto un’autobiografia intitolata Vincere o imparare sulla sua battaglia con il disturbo da stress post-traumatico, depressione e anoressia dopo essere stata molestata e violentata in giovane età. Ha detto che voleva, col suo libro, aiutare i giovani vulnerabili che lottano con la vita, dicendo che i Paesi Bassi non hanno istituzioni specializzate o cliniche dove gli adolescenti possono andare per aiuto psicologico o fisico.

I social media

In un post sui social media un giorno prima della sua morte, domenica scorsa, Noa ha reso pubblica la sua decisione. Ha scritto: “Ho pensato per un po’ se dovevo o meno condividerla con voi, ma ho deciso di farlo comunque. Forse questo è una sorpresa per alcuni, visti i miei post sull’ospedalizzazione, ma il mio piano è chiaro da molto tempo e non è impulsivo. Andrò dritto al punto: entro un massimo di 10 giorni morirò. Dopo anni di battaglie e combattimenti, sono prosciugata. Ho smesso di mangiare e bere, e dopo molte discussioni e valutazioni, ho deciso di lasciarmi andare perché la mia sofferenza è insopportabile”.

Ha aggiunto che non si è mai sentita come se fosse “viva”, ma come piuttosto stesse sopravvivendo, scrivendo: “Respiro, ma non vivo più”. Alla fine ha chiesto ad amici e follower su Instagram di non cercare di convincerla che la decisione non è buona, “questa è la mia decisione ed è definitiva” dice la diciassettenne.

Le regole della legge sull’eutanasia

La legge olandese consente l’eutanasia quando la sofferenza del paziente è insopportabile senza prospettive di miglioramento, se la richiesta di porre fine alla loro vita è volontaria (senza l’influenza di malattie mentali e droghe) e persiste nel tempo. Il paziente deve essere pienamente consapevole delle sue condizioni, prospettive e opzioni. Un secondo medico indipendente deve confermare che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte e La morte deve essere eseguita in modo clinicamente appropriato, col medico presente. Il paziente deve avere almeno 12 anni – i pazienti di età inferiore ai 16 anni devono avere il consenso dei genitori. Quindi Noa ha deciso di porre fine alla sua sofferenza senza bisogno di essere “autorizzata” dai suoi genitori.