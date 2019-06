Spaccio di stupefacenti: in manette trentanovenne albanese

Asti – Un cittadino albanese di 39 anni è stato arrestato dalla polizia di Asti con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia delle Volanti impegnata in un servizio di controllo del territorio, nella notte tra domenica e lunedì, ha fermato una Mercedes Benz con targa lituana in corso Venezia. A bordo tre stranieri, due cittadini albanesi di 39 e 22 anni, e un ucraino. L’attenzione della polizia si è concentrata sui cittadini albanesi entrambi residenti ad Asti.

Sottoposto a perquisizione, il ventiduenne è stato trovato in possesso di circa 850 euro, tutte in tagli da 50 euro, di cui non ha saputo fornire giustificazioni, mentre all’interno del vano portaoggetti anteriore, lato guida, è stata rinvenuta una singola dose di cocaina. È scattata così la perquisizione nelle abitazioni dei due. A casa del trentottenne gli agenti hanno trovato circa 13 grammi circa di cocaina, già suddivisa in singole dosi di cellophane termosaldate, pronte alla cessione, oltre a sostanza da taglio, un bilancino di precisione ed altro materiale occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente.

A casa del ventiduenne, invece, è stato trovato un grammo circa di cocaina, nonché sostanza da taglio, oltre che altro materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi di sostanza stupefacente.

Il trentanovenne è stato, quindi, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnato nella casa di Reclusione di Quarto d’Asti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre il ventiduenne è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato.

Il ventunenne ucraino è stato, invece, segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Tutta la sostanza stupefacente, il bilancino, la sostanza da taglio ed il denaro sono stati sequestrati.