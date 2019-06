Tragico incidente nel cuneese: scendono dall’auto per un’avaria, travolti e uccisi

Cavallermaggiore – Tragico incidente stradale nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno a Cavallermaggiore, nel cuneese, sulla provinciale 165 all’altezza della cascina Mana nelle vicinanze della frazione Foresto.

Le vittime sono Lidia Nejrone, 47 anni, residente a Roreto di Cherasco, e il quarantanovenne carmagnolese Gian Franco Alberto, gelataio ambulante che viaggiava con la compagna a bordo di una Opel Frontera con un carrello al traino.

Ed è stato proprio per un problema al carrello che l’uomo si è fermato ed è sceso. Dietro di lui si sono fermati una Kia Sorrento, condotta da un cittadino marocchino, poi la Volkswagen Golf guidata dalla Nejrone che aveva al suo fianco un giovane di 25 anni, originario della Guinea, che abita a Cavallerleone.

All’improvviso lo tragedia.

Contro i tre veicoli fermi a lato della strada si è schiantata una Maserati Levante condotta da un cavallermaggiorese di 47 anni, che viaggiava con la moglie ed un figlio di nove anni.

Lidia Neirone, colpita in pieno, è stata scagliata nel prato ed è morta sul colpo. Stessa sorte per Gian Carlo Alberto, rimasto schiacciato fra la sua auto e il carrello mentre cercava di sganciarlo manualmente.

Gravemente ferito agli arti inferiori il giovane guineano che era sceso dalla Golf.

Trasportato con l’elicottero al “Santa Croce” di Cuneo è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico, poi ricoverato in rianimazione

Illesi ma sotto shock tutti gli altri, portati con le ambulanze al “Ss. Annunziata” di Savigliano per dei controlli.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Savigliano e Saluzzo, le ambulanze di Bra, Savigliano, Fossano, Sommariva del Bosco, i carabinieri di Cavallermaggiore e della Compagnia di Savigliano.

Probabilmente sarà necessario eseguire le autopsie sui corpi di Lidia Neirone e Gian Franco Alberto. In attesa dei risultati, la data dei funerali non è ancora stata stabilita.