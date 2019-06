Bertram Derthona riparte dal nuovo Direttore Generale

Tortona – Primo tassello che va ad inserirsi nello staff societario del Bertram Derthona in vista della prossima stagione di basket di serie A2 Ovest. La società bianconera ha ufficializzato il nuovo direttore generale. Sarà Ferencz Bartocci che diventerà operativo dal 1° luglio.

Quarantotto anni, Bartocci è reduce dall’esperienza alla Fiat Torino Auxilium e in carriera vanta una promozione in serie A con il Fabriano. Dal 2009 al 2014 ha lavorato a Veroli conquistando per due volte la Coppa Italia di A2 e sfiorando anche la promozione in Serie A nella stagione 2009/10.

Nel 2016 gli è stata attribuita dal Coni la prestigiosa Stella di bronzo al Merito Sportivo per l’impegno dirigenziale ricoperto in vent’anni di attività.