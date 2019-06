“Francesca nel cuore”: mercoledì 19 giugno ad Alessandria il memorial in ricordo di Francesca Calvo

Alessandria – È attraverso una manifestazione podistica che la nostra città torna a ricordare l’ex sindaco Francesca Calvo (nella foto), questa volta grazie all’impegno del Comitato provinciale AICS in collaborazione con il GSD Lonardo.

“Francesca nel cuore – Memorial Francesca Calvo”, in programma mercoledì 19 giugno alle ore 20.30, sarà infatti un evento aperto a tutti, anche per chi invece di correre passeggia, e il ricavato delle iscrizioni andrà interamente devoluto alla Fondazione USPIDALET di Alessandria.

La “sgambata”, a passo libero e non competitiva, prenderà avvio dal Centro d’Incontro Galimberti in Via Pochettini, si snoderà su un percorso di circa cinque chilometri attraverso Viale Michel, Via Monteverde e Via Galimberti e prevede poi un dietro front all’altezza della rotatoria di Via Boves per tornare al punto di partenza/arrivo.

Per le iscrizioni basterà recarsi con 5 euro negli stand collocati sotto i portici di Palazzo Comunale e in Piazzetta della Lega nelle giornate del 13, 14, 15, 17 e 18 giugno, dalle ore 10.00 alle 12,30 e dalle 16.00 alle 19.00, mentre i ritardatari potranno riparare il giorno stesso della manifestazione dalle ore 17.00 alle 20.15 nell’apposita area predisposta al Centro d’Incontro Galimberti.

Con l’iscrizione i partecipanti riceveranno inoltre la t-shirt dell’evento e avranno diritto ad accedere al ‘’Pasta Party’’ conclusivo, per rifocillarsi tutti insieme dopo la corsa.

Ad essere premiati saranno invece i primi quindici gruppi più numerosi, formati da almeno dieci partecipanti.