Motociclista rimasto ferito a Castelletto d’Orba dopo lo scontro con un furgone: ricoverato ad Alessandria, non è grave

Castelletto d’Orba – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:30, a Castelletto d’Orba, in località Gallaretta, lungo la provinciale che da Silvano porta al paese. Ad essere coinvolti sono stati una moto ed un furgone della Bartolini. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Alessandria, giunta sul posto per i rilievi del caso, l’impatto sarebbe stato causato dal furgone, guidato da N.M., che non avrebbe rispettato uno stop.

Lo scontro è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, V.K.D., ricoverato in codice giallo all’ospedale di Alessandria. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta, oltre alla Polizia Stradale, anche la Croce Verde. Il traffico è stato bloccato per consentire i soccorsi.