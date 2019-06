Gruppo Autogrill: ora l’obiettivo sono gli aeroporti Usa

Roma – A ben guardare, ad un’Italia sinonimo di crisi e inferno aziendale, si contrappone la realtà di aziende tricolore in costante ascesa ed impegnate in progetti ambiziosi. È il caso di Autogrill, la quale annuncia un piano strategico triennale con un obiettivo di ricavi in crescita a 5,3 miliardi di euro nel 2021, con 1,5 miliardi d’investimenti da destinare allo sviluppo più 900 milioni assegnati ai business già in corso (il rinnovo delle attuali concessioni).

Nel mirino della compagnia sono entrati infatti gli aeroporti statunitensi, ed è proprio oltreoceano che s’intende scommettere per far saltare il banco e decollare verso numeri da grande colosso mondiale.

Secondo l’amministratore delegato di Autogrill, Gianmario Tondato da Ruos, “il traffico aereo e i servizi di ristorazione a livello globale cresceranno di oltre il 25% nei prossimi 5 anni”; di conseguenza, perno della strategia dell’azienda sarà l’allocazione del 70% degli investimenti nel settore aeroportuale, in particolare nel Nord America, fermo restando il forte impegno in quello autostradale e ferroviario.

Tondato da Ruos ha anche specificato che dal 2014 al 2018 il gruppo Autogrill ha quadruplicato il giro d’affari da 10 a 48 milioni, triplicandolo in Cina in due anni e decuplicandolo in India in dieci. Risultati di grande prestigio e che fanno ben sperare proprio in vista dell’operazione negli States.