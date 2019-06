I commercianti di Alessandria sul Pride di sabato scorso: “Ovvio che con più gente in giro gli incassi aumentino”

Alessandria – Non si capisce bene l’esaltazione di alcuni giornali riguardo gli incassi che i titolari di bar e locali del centro di Alessandria avrebbero registrato lo scorso sabato in occasione del primo Pride cittadino.

Abbiamo telefonato a diversi esercenti della zona per informarci in proposito, e, come era logico aspettarsi, ci è stato detto che qualsiasi evento festoso, votato quindi ad attrarre persone anche da fuori, ha un effetto positivo sugli incassi della giornata, e ciò è avvenuto anche sabato.

Insomma, quando in giro c’è più gente ed aria di festa, si vendono più aranciate, birre, panini eccetera. Proprio una bella scoperta. Da strapparsi i capelli.

Meno male che qualche collega l’ha fatto prontamente notare, altrimenti il dubbio ci avrebbe tormentato in eterno.