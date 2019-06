Il Gruppo Gavio nel “Salotto Buono” del “Progetto Italia”

Tortona – Il Gruppo Gavio starebbe per allearsi ai principali protagonisti del mondo nazionale delle costruzioni, confluendo in quello che è chiamato il “Progetto Italia”, il nuovo polo industriale leader nel settore delle costruzioni. Si tratta solo di stabilire la governance (in particolare c’è l’ipotesi di un comitato strategico e di indirizzo su cui Salini nicchierebbe) anche se c’è il timore, sempre da parte dei romani, di un aumento di capitale che diluirebbe troppo la loro presenza in Progetto Italia. Qualche giorno fa l’a.d. di Cdp Fabrizio Palermo ha dichiarato ai cronisti: “Il comparto delle costruzioni è importante per l’intero sistema paese. Cdp quindi ha la responsabilità di valutare un’operazione che punti al consolidamento del settore, che abbia una governance trasparente e condivisa e anche aperta ad altri partner industriali e finanziari in un’operazione di sistema e di mercato”. Un progetto, quello del Polo Nazionale delle Costruzioni “Progetto Italia”, che nei mesi scorsi era arrivato a un impasse proprio sul tema della governance. Le indiscrezioni più recenti parlano di un sostanziale accordo secondo cui Pietro Salini resterebbe amministratore delegato mentre la Cassa Depositi e Prestiti esprimerebbe il presidente. Il nuovo socio forte punta ad una governance con deleghe per un sistema più condiviso, in linea con le migliori pratiche del mercato.

La nuova realtà, oltre al Gruppo Salini, annovera Astaldi, Cmc, Trevi, Vianini del gruppo Caltagirone, Pizzarotti, Gavio, ed è pronta a raggiungere quella dimensione che manca alle società italiane per competere sul fronte internazionale.

Il business plan prevede circa 70 miliardi di valore dei contratti al 2021, un fatturato tra 12-14 miliardi, un Ebit tra 500-700 milioni, con dividendi già dal 2020.

L’obiettivo è tenere aperti i cantieri con un impatto su 500.000 posti di lavoro e un contributo al Pil annuo italiano dello 0,2-0,3%.