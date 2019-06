Casale Monferrato – Sabato 15 giugno alle ore 20.30, nella sala danze Prime Viole di Casale Monferrato, in Via Luigi Beretta 1, avrà luogo l’evento dal titolo “Quando la Voce diventa Poesia…”, concerto di musica pop-lirica con protagonista il soprano Jessica Pino.

Nata a Milazzo, in Sicilia, ventisei anni fa, Jessica si è laureata in canto lirico al Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine.

Il suo debutto in palcoscenico avverrà nel 2014, quando fu scelta per il ruolo di Susanna ne “Le nozze di Figaro” alla rassegna musicale Musicalmuseo a Tolmezzo (Udine). Da lì incomincia un intenso percorso di lavoro e studio che la condurrà più volte oltre i confini nazionali, in Spagna e Germania, dal quale verranno importanti riconoscimenti professionali accompagnati ad una crescita costante dovuta al desiderio di approfondire sempre più l’arte del bel canto e quella musicale in genere.

A Casale presenterà una miscela di melodie pop con accenti lirici in quello stile ormai noto ai più grazie ad interpreti quali Andrea Bocelli e il gruppo vocale Il Volo, mostrando così la propria versatilità e incantando il pubblico con una voce in grado di comunicare la poesia racchiusa nell’intreccio fra parole e note.

Il concerto, organizzato da Caterina Mastroeni in collaborazione con l’associazione A.N.A.S. (sede di Casale), è gratuito ed aperto a tutti. Inoltre, in chiusura di serata è organizzato un sorteggio per tornarsene a casa con un piccolo omaggio: una confezione di krumiri offerti dalla Bottega Corino, specializzata nella realizzazione di questi biscotti tipici fin dal 1974.