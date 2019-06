Pets 2 – Vita da animali

E’ un film di genere animazione, avventura, commedia del 2019, diretto da Chris Renaud, con Alessandro Cattelan e Laura Chiatti. Uscita al cinema il 06 giugno 2019. Durata 92 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

Decimo film d’animazione della Illumination, è il sequel della commedia campione d’incassi del 2016.

Questo nuovo capitolo esplora le vite e le emozioni dei nostri animali domestici, il profondo legame che hanno con le famiglie che li amano, e risponde alla domanda che incuriosisce da sempre chi ha un animale domestico: cosa fanno veramente i loro cuccioli quando rimangono soli in casa?

Max il Terrier (voce italiana di Alessandro Cattelan) si trova di fronte ad importanti cambiamenti di vita. La sua padrona (Ellie Kemper) ora è sposata e ha un bambino, Liam.

Max è talmente preoccupato di proteggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante un viaggio di famiglia in una fattoria, Max e il meticcio Duke (voce italiana di Lillo) incontrano delle mucche intolleranti verso i cani, delle volpi ostili e un tacchino spaventoso, che non fanno altro che aumentare l’ansia di Max. Fortunatamente, Max riceve qualche consiglio dall’esperto cane da fattoria Rooster (voce originale di Harrison Ford), che lo spinge a liberarsi delle sue nevrosi, a trovare una pace interiore e a dare a Liam un po’ più di libertà.

Nel frattempo, mentre il suo padrone è assente, l’impavida Pomerania Gidget(voce italiana di Laura Chiatti) cerca di portare in salvo il giochino preferito di Max da un appartamento pieno di gatti, con l’aiuto dalla sua amica felina Chloe, che ha scoperto le gioie dell’erba gatta.

E l’adorabile quanto folle coniglio Nevosetto (voce italiana di Francesco Mandelli) ha dei deliri di onnipotenza pensando di essere un vero supereroe da quando la sua proprietaria Molly inizia a vestirlo con un costume da supereroe. Ma quando Daisy, un’intrepida Shih Tzu, chiede l’aiuto di Nevosetto per una missione pericolosa, dovrà raccogliere il coraggio di diventare l’eroe che ha solo fatto finta di essere. Riusciranno Max, Nevosetto, Gidget e il resto della banda a trovare il coraggio per affrontare le loro più grandi paure?

DATA USCITA: 06 giugno 2019

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Chris Renaud

ATTORI: Alessandro Cattelan, Laura Chiatti, Francesco Mandelli, Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Lillo, Kevin Hart, Lake Bell, Dana Carvey, Albert Brooks, Hannibal Buress, Nick Kroll, Pete Holmes, Bobby Moynihan

Megaplex Stardust Tortona

dal 6 giugno 2019

SALA 1

da lunedì a venerdì

20:40 – 22:40

sabato

17:40 – 20:40 – 22:40

domenica

15:30 – 17:40 – 20:40 – 22:40

PAESE: USA

DURATA: 92 Min

DISTRIBUZIONE: Universal Pictures.