E’ un film di genere horror del 2017, diretto da Lars Klevberg, con Madelaine Petsch e Kathryn Prescott. Uscita al cinema il 06 giugno 2019. Durata 88 minuti. Distribuito da Notorious Pictures.

La storia di Polaroid comincia con due amiche impegnate a rovistare nella soffitta di casa. Mentre saccheggiano uno scatolone pieno di cianfrusaglie inutili, le ragazze si imbattono in una vecchia macchina fotografica pieghevole in ottime condizioni. Una sola fotografia condanna una delle due a una fine orrenda, preannunciata da scricchiolii sinistri, visioni di donne impiccate e pericolose ombre sfuggenti.

Tempo dopo, Bird Fitcher (Kathryn Prescott), un’adolescente insicura e solitaria appassionata di fotografia, entra in possesso della stessa Polaroid SX-70. Non ci vuole molto a capire che la macchina fotografica, posseduta da una creatura spietata e vendicativa, condanna chiunque venga immortalato nell’istantanea a un destino orribile e inevitabile. Il click apparentemente innocuo dell’apparecchio lega la vita del soggetto a quella della fotografia scattata; strapparla, tagliarla, bruciarla, non c’è modo di spezzare il potente vincolo demoniaco. Per salvare gli sfortunati amici impressi nelle fotografie e porre fine alla maledizione, Bird dovrà prima risolvere l’oscuro mistero connesso alla temibile Polaroid.

DATA USCITA: 06 giugno 2019

GENERE: Horror

ANNO: 2017

REGIA: Lars Klevberg

ATTORI: Madelaine Petsch, Kathryn Prescott, Grace Zabriskie, Tyler Young, Javier Botet, Mitch Pileggi, Katie Stevens, Samantha Logan, Keenan Tracey, Erika Prevost

Megaplex Stardust Tortona

dal 6 giugno 2019

SALA 5 22:50

SALA 6

domenica 15:30

PAESE: USA, Norvegia

DURATA: 88 Min

DISTRIBUZIONE: Notorious Pictures.