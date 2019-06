Terzo Valico, ampliata la Galleria della Crenna fra Gavi e Serravalle

Serravalle Scrivia – È stata abbattuta oggi l’ultima parte della Galleria della Crenna, fra Gavi e Serravalle, per adeguarla al passaggio dei camion dei cantieri del Terzo Valico.

Un’operazione avvenuta dopo l’ampliamento della carreggiata della provinciale, nel tratto di tre chilometri fra Serravalle e Gavi.

I lavori ora proseguiranno per i rivestimenti, la rifinitura e l’illuminazione del tunnel. L’intervento sarà ultimato per l’autunno. La spesa complessiva è di circa quindici milioni di euro.

Alla cerimonia per l’abbattimento dell’ultimo diaframma erano presenti il Responsabile della Direzione Viabilità della Provincia, Paolo Platania, il sindaco di Serravalle Scrivia, Alberto Carbone, l’assessore ai Lavori Pubblici di Gavi, Pierluigi Roveda, il presidente del Cociv, Marco Rettighieri e il Direttore Generale, Nicola Meistro.