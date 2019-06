Tir si schianta contro un muro nella galleria Carle della statale Est -Ovest di Cuneo

Cuneo – Incidente ieri mattina poco dopo le 6 all’interno della galleria Carle nella statale 705 Est – Ovest a Cuneo. Probabilmente a causa di un malore, l’autista di un tir che trasportava bottiglie d’acqua delle Fonti Sant’Anna di Vinadio ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro un muro all’altezza di una piazzola di sosta, perdendo parte del carico.

Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi e l’autista è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce in condizioni non gravi, ma è rimasto sotto osservazione all’Unità di terapia intensiva cardiologica.

Il traffico ha subito dei rallentamenti e disagi si sono registrati per tutta la mattina. La galleria ha poi riaperto dopo le 11.

Sono intervenuti personale dell’Anas, vigili del fuoco, Volanti della polizia e pattuglie Polstrada che hanno chiuso gli accessi alla galleria per consentire la pulizia della strada e la rimozione dei due mezzi, la motrice e il rimorchio.

Le bottiglie d’acqua sono state raccolte e stoccate in attesa di essere recuperate dall’azienda di Vinadio.